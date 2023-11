"Aumento dei casi covid": quasi 5mila vaccini in un giorno

Guardia sempre alta. La giornata di vaccinazioni straordinaria proposta sabato da regione Lombardia, rivolta a tutti i cittadini, ha fatto registrare importanti risultati. Sono stati somministrati - ha segnalato il Pirellone - "5.278 antinfluenzali e 4.694 anti Covid nei 65 centri vaccinali aperti sul territorio lombardo. Tra questi, nel punto ubicato all'interno della stazione di Milano Cadorna, 304 vaccini antinfluenzali e 241 anti Covid". A Milano città solo nella giornata di sabato sono stati somministrati 1.822 antinfluenzali e 1.697 anti covid.

"Aumento dei casi, sia di influenza che di covid"

Il totale delle somministrazioni effettuate in Lombardia, a oggi, ammonta a 1.457.297 per il vaccino antinfluenzale e 303.738 per l'anti Covid. "La partecipazione all'open day di sabato - ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - dimostra che c'è grande sensibilità in questo momento sul tema delle vaccinazioni. Probabilmente attorno a noi si vedono più persone ammalate e i dati lo confermano. Dal monitoraggio registriamo un aumento dei casi, sia di influenza che di covid 19".

"Sottolineo - ha aggiunto - che è cruciale vaccinarsi ora, anche per il covid, perché l'aumento dei numeri, pur non comportando attualmente difficoltà per le attività sanitarie, deve essere tenuto sotto controllo. Siamo a circa metà delle adesioni per questa tipologia di vaccinazione rispetto allo scorso anno e dobbiamo ricordarci che la situazione è molto diversa da allora. È trascorso molto più tempo rispetto all'ultima grande partecipazione alle vaccinazioni, avvenuta nel 2021, con un conseguente calo della copertura anticorpale nella popolazione".

"La scelta di inserire il punto di Cadorna - ha concluso l'assessore ai trasporti Franco Lucente - si è rivelata vincente, non solo per i viaggiatori ma anche per chi lavora in stazione e chi abita nelle vicinanze. Iniziativa vogliamo ripetere poiché la vaccinazione è un importante strumento di prevenzione per proteggersi dal Covid e dall'influenza stagionale".