Auser: oltre mille anziani accompagnati a fare il vaccino

1.265 accompagnamenti alle sedi vaccinali nella Città Metropolitana di Milano e una donazione significativa di prodotti e kit di protezione a tre RSA di Legnano (Fondazione Mantovani), Vergiate (Villaggio del Fanciullo) e Sesto San Giovanni (Fondazione La Pelucca): ecco i primi risultati di "Più forti insieme", il progetto solidale promosso da Actimel Danone in collaborazione con Auser Lombardia.

“Noi di Actimel di Danone crediamo che ogni singolo individuo, nel suo piccolo, possa fare qualcosa per rendere forte la comunità - commenta Jordi Guitart, Marketing Director Danone Italia - e, oggi più che mai, abbiamo fatto del nostro credo una missione, offrendo un supporto concreto per rinforzare le persone anziane e più vulnerabili”. Il sostegno alla campagna vaccinale è stato avviato il 28 aprile e ha visto i volontari Auser accompagnare persone anziane, anche con disabilità, a esercitare il proprio diritto fondamentale alla salute.

I volontari e le volontarie sono stati insieme alla persona accompagnata per tutto il tempo necessario, come avrebbe fatto un familiare o un amico caro, rendendo l’esperienza della vaccinazione più semplice anche a livello emotivo. Per ogni accompagnamento è stato stimato un tempo medio di due ore. L’obiettivo iniziale del progetto puntava a raggiungere i mille trasporti protetti: il risultato ottenuto è stato molto più alto, con un impatto sociale decisamente positivo. La collaborazione con Danone ha visto un’ulteriore gradita iniziativa a favore delle persone anziane non più autosufficienti: il 10 giugno sono stati consegnati a tre RSA, in presenza dei volontari Auser, 900 bottigliette di Actimel in diversi gusti e 450 kit contenenti un coprimascherina con il nome del progetto, un leaflet che racconta come si possa essere “Più forti insieme” e un buono spesa.

Portare a oltre trecento nonni e nonne il dono di un momento di piacevolezza e di cura di sé è stato toccante e indimenticabile. Anche 2.250 persone assistite da Auser nelle aree di Milano, Ticino Olona, Varese e Monza-Brianza riceveranno, sempre attraverso i volontari, il kit predisposto come dono da Actimel. "Prestare attenzione alle persone anziane in situazioni di fragilità, intercettare i loro bisogni e dare loro risposte concrete è una responsabilità di ciascun cittadino ed è importante diffondere una cultura della solidarietà - dice Lella Brambilla, presidente di Auser Lombardia -. Per noi di Auser è un piacere collaborare con una B-Corp che si riconosce nei nostri valori associativi e desidera far crescere ulteriormente il proprio impegno in ambito sociale".