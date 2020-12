Decreto Natale e Capodanno: quando serve l'autocertificazione

"Torna" di moda l'autocertificazione, dopo la firma del decreto Natale e Capodanno che rende tutt'Italia zona rossa.

I giorni "rossi": 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

Nelle giornate festive e prefestive tutta Italia sarà, come da vecchi Dpcm, zona rossa. Di fatto, ci si può muovere molto poco. Solo nelle vicinanze della propria abitazione. Ci si può spostare solo per motivi di salute, lavoro, necessità. Si può quindi andare ad assistere una persona in difficoltà. Oppure si può andare a fare attività motoria nei pressi della propria abitazione o andare a messa. A richiesta, bisogna esibire l'autocertificazione.

Dove scaricare il modulo pdf per l'autocertificazione

Come durante la prima fase di restrizione in primavera, e come durante gli ultimi giorni di 'coprifuoco' notturno, il posto migliore per scaricare il modello pdf per l'autocertificazione è quello ufficiale sul sito del ministero dell'Interno (link qui). Il modulo disponibile è quello rimasto in validità dal 18 maggio 2020. Anche se lo stesso dicastero specifica che "può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali" (qui l'esempio).

I cittadini devono ricordarsi, come specifica poi lo stesso sito del Viminale, che "l'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo". In tutta la Lombardia polizia, carabinieri e polizia locale hanno cominciato a controllare il rispetto della misura fermando i cittadini sia per le strade e nelle stazioni delle città. A chi è sprovvisto del modulo ne viene fornito uno da compilare per giustificare - con dichiarazioni vere - il motivo dello spostamento. Questo per evitare le multe previste.

Il modulo di autocertificazione presente sul sito del ministero

In Lombardia sono vietati gli spostamenti tranne che per ragioni motivate di necessità, lavorative o di salute. Consentiti gli spostamenti casa-lavoro e scuola-lavoro. Sarà consentita l'attività motoria individuale (per chiarezza, le passeggiate) nei pressi della propria abitazione, con obbligo di indossare la mascherina e a distanza di almeno un metro da chiunque altro. Verrà consentita anche l'attività sportiva all'aperto in forma individuale.

Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7. "L'asporto è consentito fino alle ore 22", quando scatta il coprifuoco in tutta Italia. Per consegna a domicilio non ci sono restrizioni. "Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri". Chiusi invece i centri estetici e tutti i negozi, "fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di prima necessità".