Ballerina della Scala si sfoga: "Positiva al covid, mi hanno fatto ballare senza mascherina"

E' positiva al covid una ballerina che ha danzato alla Scala per il Macbeth, l'opera di Verdi con cui si è aperta la stagione scaligera: un tampone effettuato lunedì l'ha dovuta fermare prima dello spettacolo. E' stata lei stessa, Sara Barbieri, a scriverlo sul suo profilo Twitter, aggiungendo che il molecolare di conferma ha ribadito la positività al covid. "Ho usato tutte le precauzioni possibili e anche di più. Ma per lavorare ho dovuto togliere la mascherina!", ha scritto la ballerina su Twitter, che ha ricevuto da poco la terza dose di vaccino.

"Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano. Non abbassate la guardia, questo virus è bastardo. Ci sono persone più sfortunate di me, io sto bene", ha aggiunto poi. E, ad una amica e collega, ha risposto: "Sono arrabbiata. Ho la sensazione che sto pagando un prezzo molto alto (in tutti i sensi) per colpa di chi ha scelto di non proteggere se stesso e gli altri e questo non mi fa dormire!".

La positività di Barbieri si aggiunge al 'focolaio' riscontrato nel corpo di ballo impegnato per La Bayadére, che ha costretto il teatro a rimandare alcune date già programmate.