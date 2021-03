Focolaio di Covid alla Scala: 35 ballerini positivi. Nessun orchestrale, confermato concerto di Myung-Whun Chung

Il concerto si terrà regolarmente il 5 marzo (in diretta streaming su RaiPlay). Sospese le prove per Die sieben Todsünden e Mahagonny Songspiel

Sono trentacinque i ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala risultati debolmente positivi al Covid in seguito alle verifiche sanitarie più recenti. Oltre a loro, positivi tre membri della direzione del ballo. Il focolaio è stato individuato con le verifiche "a tappeto", dopo una prima individuazione di un compontente debolmente positivo che ha reso necessario annullare la registrazione dell'Omaggio a Nureyev il 26 febbraio (avrebbe dovuto essere trasmesso in streaming domenica 28).

Non è tutto: i test pervenuti mercoledì 3 marzo hanno fatto emergere la positività in tre persone della compagnia di canto del dittico di lavori di Kurt Weill (Die sieben Todsünden e Mahagonny Songspiel), di cui era prevista la trasmissione in streaming da Rai Cultura su RaiPlay il prossimo 18 marzo, e due nel settore del parrucco.

Il cast era impegnato nelle prove di scena presso i padiglioni ex Ansaldo e non era ancora entrato in contatto con l’orchestra. Le prove sono state sospese in attesa di aggiornamenti nei prossimi giorni. "Il Teatro, oltre a proseguire nell’attività di screening, sta procedendo in collaborazione con l’Ospedale Sacco alle opportune verifiche su possibili varianti del virus nei soggetti risultati positivi, nessuno dei quali presenta a oggi sintomi rilevanti", si legge in una nota della Scala.

"I test sui professori d’orchestra e gli artisti del coro hanno dato esito negativo senza eccezioni", continua la nota. Confermato quindi il concerto sinfonico diretto dal Maestro Myung-Whun Chung programmato per venerdì 5 marzo alle ore 18 e trasmesso da Rai Cultura in diretta streaming su RaiPlay.