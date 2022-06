Quanti sono i bambini di Milano che hanno realmente avuto il covid

Il 45 per cento dei bambini milanesi non vaccinati ha contratto il virus del covid almeno una volta. Emerge da una ricerca condotta dall'ospedale Buzzi di Milano, guidata da Gian Vincenzo Zuccotti e pubblicata su una rivista specializzata, il 'Pediatric infectious desease journal'.

I ricercatori hanno effettuato test sierologici tra il 16 e il 28 febbraio 2022 su 665 bambini di età compresa tra zero e undici anni, di cui 518 non vaccinati: tra questi, coloro che sono risultati positivi al test sono stati 223, dunque il 43 per cento. E, tra i 223 positivi, 93 non sapevano di presentare gli anticorpi del coronavirus che procura il covid.

Secondo lo studio, che ha comparato i risultati con analoghi test effettuati a settembre del 2020 e a febbraio del 2021, si è verificata una sostanziale progressione nella penetrazione del virus tra i bambini, dovuta evidentemente all'ondata caratterizzata dalla variante Omicron che, come si sa, è molto più contagiosa delle precedenti, anche se in generale produce meno effetti sul malato. A febbraio del 2021, per esempio, i bambini positivi al test sierologico erano stati il 12,5 per cento. Quasi quattro volte di meno.

E, poiché i dati ufficiali parlano di meno casi tra i bambini, secondo il team guidato da Zuccotti si tratta dell'ulteriore dimostrazione che, a livello pediatrico, il covid è spesso asintomatico.