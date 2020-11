Covid, dal comune un aiuto per gli affitti: ecco il bando per associazioni ed enti in crisi

Il comune di Milano corre in aiuto di chi soffre, economicamente, a causa del coronavirus. Domenica mattina palazzo Marino ha infatti fatto sapere di aver "aperto l'avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale ad uso non commerciale". Il bando, che stanzia dei soldi per il pagamento degli affitti, è rivolto ad "associazioni, enti pubblici e privati che operano nel settore socio culturale, educativo e formativo".

Lo scopo è fornire "la parziale copertura, per un massimo di due mesi, delle spese di affitto relative al periodo di chiusura obbligatoria della primavera scorsa, dovuta all'emergenza sanitaria da covid-19".

"L’entità del contributo assegnato sarà proporzionata in funzione dell’ammontare delle domande presentate, del canone dovuto per i mesi di chiusura obbligatoria e della capienza del fondo stanziato che ammonta a 700mila euro ed è prelevato dal fondo di mutuo soccorso del comune di Milano. La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo online, completo di ogni idonea documentazione e dichiarazione richiesta, esclusivamente collegandosi all’applicativo web disponibile sul sito internet del Comune di Milano nella sezione Servizi on line, Bandi e Gare, consulta i bandi, Contributi", hanno spigato dal comune.

"La domanda online, compilata in tutte le sue parti e completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12 del 19 dicembre 2020 secondo le modalità indicate sull’apposita pagina web. Il comune - ha concluso palazzo Marino - selezionerà le domande e definirà il contributo. Successivamente verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari e l’entità della somma spettante".