I bar di Brera chiusi perché i ragazzi 'fanno botellon' davanti

Venerdì sera affollato a Brera, dove diversi giovani si sono incontrati per bere all'aperto. Ma come risultato il bar Brera e il Jamaica, i due locali che gli hanno servito alcolici fuori dall'orario consentito, sono stati chiusi dai carabinieri.

Dopo che al 112 è arrivata una segnalazione di assembramenti in strada, in via Fiori Oscuri sono accorsi i carabinieri. Le persone che stavano bevendo nelle adiacenze dei due bar vedendo la gazzella si sono subito allontanate spontaneamente.

A non poter andare via per evitare una multa, invece, sono stati i due titolari dei locali, una milanese 54enne e un gallaratese 55enne, che per aver violato le norme anti covid e favorito assembramenti servendo bevande fuori dalla fascia oraria consentita, si sono anche visti chiudere il locale per cinque giorni.