Come riaprono bar e ristoranti a Milano (anche per cena e aperitivo)

Da lunedì, con il passaggio in zona gialla, via libera a bar e ristoranti. Ma con delle regole

Clienti seduti e servizio al tavolo. Da lunedì 26 aprile, quando la Lombardia festeggerà il suo primo giorno di zona gialla - salvo sorprese al momento escluse -, i bar i ristoranti potranno tornare a lavorare non più soltanto con asporto e domicilio.

La grande novità prevista dall'ultimo decreto del governo guidato dal premier Mario Draghi, già ribattezzato "decreto riaperture", è infatti proprio il via libera ai locali. La più importante differenza con la zona gialla del passato, però, è che potranno tornare ad accogliere i clienti normalmente soltanto bar e ristoranti che hanno spazi all'aperto - a Milano l'occupazione di suolo pubblico è gratuita -, mentre l'interno dei locali resterà ancora off limits per un po'. L'altro sostanziale cambio con il passato è che cade il limite orario delle 18.

Quindi da lunedì 26 aprile, nella Lombardia zona gialla sarà possibile pranzare, cenare o fare un aperitivo seduti ai tavoli di bar e ristoranti, all'aperto. "Nella zona gialla - si legge infatti nel decreto legge - sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati".

... Ma resta il coprifuoco (per ora)

Se per pranzi e aperitivi non sussistono problemi di orario, le cene saranno inevitabilmente complicate dal coprifuoco, che per il momento resta in vigore tra le 22 della sera e le 5 del mattino successivo.

L'ala aperturista del governo, con la Lega in testa, ha chiesto che le riaperture riguardassero tutti i locali - anche quelli senza dehor e tavoli esterni - e che il coprifuoco venisse spostato almeno alle 23, ma per ora nell'esecutivo ha vinto la parziale cautela.

Questo, però, non significa che il coprifuoco è stato già prolungato fino al 31 luglio, che è soltanto la data di "scadenza" dell'ultimo decreto. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha infatti chiarito che "il fatto che nel testo del decreto varato non sia stato riprogrammato il coprifuoco, non significa che durerà fino al 31 luglio. Questa è una lettura distorta del provvedimento", ha garantito.

Gelmini si è detta "assolutamente certa che presto il coprifuoco sarà solo un brutto ricordo. È lo stesso decreto a dirlo, precisando che il Consiglio dei ministri potrà intervenire nelle prossime settimane, con tagliandi periodici al dl, modificando sia le regole per le riaperture che gli orari del coprifuoco".

L'orientamento - come ricostruito da Today.it - è quindi di procedere con gradualità, con un occhio costante all'andamento dei contagi e, se i dati lo permetteranno, di valutare modifiche alle attuali restrizioni nelle prossime settimane, ma non prima di giugno. Malgrado le rimostranze del centrodestra, di alcuni governatori regionali, dei ristoratori e degli operatori culturali che si ritengono penalizzati da questa misura, il coprifuoco sarà tolto solo per gradi, con tempi che sono ancora da decidere.