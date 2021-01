Lombardia zona gialla: riaprono al pubblico bar e ristoranti fino alle 18

Da lunedì 1 febbraio 2021 la Lombardia torna in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, ha dato l'ok alla nuova ordinanza per limitare gli effetti dell'epidemia da covid-19. Dopo il pasticcio dei dati con l'Iss, i numeri di contagi e ospedalizzati in regione stanno migliorando.

Si può tornare, quindi, a sorseggiare un cappuccino al bar o a mangiare al tavolo di un ristorante. Ecco, nel dettaglio, cosa dice il governo sulle riaperture dei locali pubblici.

In zona gialla è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili) o commercio al dettaglio di bevande.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Gli autogrill rimangono sempre aperti.