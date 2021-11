Un positivo nell'orchestra: saltano concerti di Barenboim alla Scala

Un caso sospetto di covid alla Staatskapelle Berlin e saltano i concerti del pianista e direttore d'orchestra Daniel Barenboim. Succede al Teatro alla Scala di Milano, dove gli spettacoli sono stati rimandati a data da destinarsi.

"A seguito di un caso sospetto di positività al coronavirus 19 di un componente della Staatskapelle Berlin emerso nella giornata di oggi - si legge in una comunicazione della Scala - la direzione del Teatro alla Scala e quella della Staatsoper Unter den Linden-Staatskapelle Berlin hanno di comune accordo deciso di rimandare a data da definirsi i due concerti previsti per stasera 3 novembre e domani 4 novembre 2021, per effettuare le necessarie verifiche e per garantire la massima sicurezza di tutti; orchestra, maestranze scaligere e pubblico".

Barenboim avrebbe dovuto dirigere la sua Orchestra nei due concerti programmati alla Scala e dopo il disguido si è reso disponibile a esibirsi in un recital al pianoforte alle 20 di giovedì 4 novembre eseguendo le tre ultime Sonate di Beethoven.

Gli acquirenti dei biglietti del concerto del 3 novembre riceveranno rimborso del biglietto. Mentre gli abbonati al ciclo 'Orchestre ospiti' potranno assistere con il loro tagliando al recital di domani, accedere con il proprio tagliando d'abbonamento al Recital di pianoforte del 4 novembre alle ore 20. Stessa cosa per gli acquirenti dei biglietti del concerto del 4 novembre. Se impossibilitati o non interessati ad assistere al recital di pianoforte, potranno richiedere il rimborso.