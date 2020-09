Berlusconi positivo al coronvirus: asintomatico e in isolamento fiduciario

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Sarebbe asintomatico e in isolamento fiduciario nella sua villa di Arcore (Monza). "In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi è risultato positivo al Sars-Cov-2. Il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social". E' quanto viene comunicato da Forza Italia pochi minuti fa, ufficializzando la notizia.

Berlusconi, negativo a un primo tampone di rientro dalla Sardegna, ha avuto successivamente avuto un test positivo. Le sue condizioni "sono buone" e non ha sintomi. E' seguito dal suo medico di fiducia, il professor Alberto Zangrillo, primario di Rianimazione al San Raffaele, lo stesso dottore di Flavio Briatore.

Lo scorso 12 agosto, in Sardegna, l'ex presidente del Consiglio aveva incontrato il manager piemontese. Briatore, poi, tornato a Montecarlo, ha accusato un forte malessere, con febbre e stanchezza. E' stato ricoverato così al San Raffaele per "prostatite", secondo quanto riferito da lui stesso, ed è risultato positivo al tampone. Si trova ora in isolamento domiciliare a casa di Daniela Santanchè, imprenditrice e politica di Fratelli d'Italia.

Sembra però improbabile che sia stato proprio Briatore a contagiare Berlusconi, visto l'enorme periodo intercorso dall'incontro e un'incubazione media dai 2 ai 5 giorni.