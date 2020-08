Berlusconi torna dalla Sardegna: doppio tampone per lui, aveva incontrato anche Briatore

Doppio tampone per il covid per Silvio Berlusconi, tornato nelle scorse ore in Lombardia, nella sua casa di Arcore, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna. Stando a quanto fatto sapere da Forza Italia, l'ex presidente del Milan è risultato negativo ad entrambi i test e gode di ottima salute.

Qualche preoccupazione era nata dopo la positività certificata di Flavio Briatore, adesso ricoverato al San Raffaele, che il 12 agosto scorso aveva incontrato Berlusconi nella sua villa sull'isola. I due si erano fatti fotografare insieme - vicini e senza mascherina - e l'imprenditore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una clip accanto a Berlusconi: "Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, che gli voglio tanto bene - aveva detto Briatore -. Lo trovo in forma, bravo Silvio".

Per il leader di Forza Italia, però, non ci sarebbero state conseguenze. L'ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera, sul lago Maggiore e poi è tornato a casa dove ha ripreso il lavoro in vista della campagna elettorale per le prossime regionali.

