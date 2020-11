Lockdown a Milano, delivery anche per la biblioteca: libri a domicilio

In tempi di lockdown e zona rossa, anche le biblioteche si organizzano per un servizio di "delivery", come i bar e i ristoranti. Succede a Opera, nel Milanese, dove l'amministrazione comunale ha tutta l'intenzione di non interrompere il servizio di prestito bibliotecario e quindi ha deciso di ricorrere al sistema che, forzatamente, "va per la maggiore" in questo periodo: la consegna a domicilio.

In questo caso si tratta, ovviamente, di libri. Fino al 3 dicembre, grazie alla locale protezione civile, i cittadini di Opera potranno continuare ad accedere al prestito interbibliotecario. Sarà sufficiente contattare al telefono la biblioteca dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì (0257601523) o mandare una email a polifunzionale@comune.opera.mi .it e prenotare i libri che si desiderano.

«Non si può fermare la cultura - dichiara il sindaco Antonino Nucera - le biblioteche sono importanti quasi come le scuole. vicino a questa iniziativa volevamo promuovere anche "biblio-take away" allestendo un presidio all’esterno della biblioteca. Purtroppo, questa opzione, per via delle norme del Dpcm, non siamo riusciti ad attuarla. Ma ci riproveremo presto».

Al momento le consegne sono garantite ad alcune fasce della popolazioni: over 65, persone in quarantena e disabili o comunque impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio. Ma l’amministrazione sta lavorando per implementarla e garantire il delivery di libri a tutti. Fino al 3 dicembre la biblioteca è chiusa al pubblico.