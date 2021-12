"Siamo soddisfatti - ha concluso la vicepresidente - per come stanno aderendo le famiglie. Ad oggi, con circa 70mila prenotazioni, abbiamo già superato il 10% della platea vaccinabile. Vogliamo però - ha concluso - che ogni famiglia sia consapevole di quello che sta facendo".

Sono cominciate nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre, le vaccinazioni per i bambini fra i 5 e gli 11 anni in Lombardia. Da domenica scorsa, giorno di apertura delle prenotazioni, sono già stati assegnati circa 70mila appuntamenti, ha fatto sapere il Pirellone.

Così la regione ha preparato gli hub per i bimbi

Cartoni, mascotte e clown negli hub per bimbi: e per ogni vaccino un biglietto gratis per Gardaland