A teatro gratis: l'iniziativa per i medici e i volontari dei vaccini contro il covid

Tornano gli inviti a teatro agli operatori sanitari e ai volontari impegnati a fronteggiare la diffusione del covid. L'iniziativa è di Matteo Forte, direttore generale del Teatro Lirico Giorgio Gaber e amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment, che aveva già messo a disposizione cento biglietti per lo show di Ale e Franz ('Comincium') del 30 dicembre 2021 per coloro che sono impegnati negli hub vaccinali.

Ora l'iniziativa viene riproposta con altri cinquanta biglietti a serata. Lo spettacolo è in scena al Lirico fino al 9 gennaio 2022. "E' il grazie che Stage Entertainment, ma soprattutto Ale e Franz e l'intera compagnia, desiderano rivolgere a donne e uomini che, a vario titolo, sono ininterrottamente in prima linea senza risparmiarsi, dimostrando grandissimo senso civico e assoluta professionalità", dichiara Forte: "Un ulteriore piccolo, ma significativo, segno di riconoscenza a tutti coloro che in tema di vaccinazioni e tamponi stanno garantendo alla collettività un contributo davvero eccezionale".