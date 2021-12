A Milano biglietti del teatro gratis per chi vaccina

Un regalo per chi continuerà a lavorare anche durante le feste, con l'obiettivo di aiutare, di salvare, gli altri. Regione Lombardia regalerà cento biglietti del teatro Lirico di Milano, riaperto dopo 22 anni, a medici, infermieri e operatori sanitari che vaccineranno i lombardi nelle festività.

Ad annunciarlo, dopo il classico scambio di auguri con assessori e giornalisti, è stato il governatore Attilio Fontana che ha desiderato ringraziare Matteo Forte, direttore del teatro Lirico Giorgio Gaber, per "avermi simbolicamente consegnato 100 biglietti destinati a chi continua a lavorare per garantire le vaccinazioni in Lombardia". "Una disponibilità, quella del Lirico, che - ha spiegato Fontana - come mi ha detto Matteo Forte, sarà valida per tutti coloro che con dedizione e infaticabile impegno svolgono questo tipo di attività".

E non solo teatro. Perché, con l'iniziativa giocattolo sospeso, in Lombardia sono stati raccolti oltre 2mila doni da destinare ai bambini, una conferma di "quanto grande sia il cuore dei lombardi", ha detto Fontana.

"Proprio ieri - ha concluso il presidente regionale - abbiamo comunicato che grazie all’iniziativa siamo riusciti a raccogliere oltre 2mila giocattoli che attraverso varie associazioni e la croce rossa doneremo ai ragazzi meno fortunati".