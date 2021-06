Quanto ha perso Atm nell'ultimo anno?

Meno viaggiatori. Meno soldi. Ma la "continuità aziendale" assolutamente non in dubbio. È dolce amaro il bilancio di esercizio 2020 di Atm, approvato martedì dall'assemblea degli azionisti alla presenza dell'assessore alla mobilità Marco Granelli, in rappresentanza del socio unico Comune di Milano.

"L’esercizio 2020 è stato fortemente segnato dalla pandemia e la conseguente emergenza sanitaria, tuttora in corso, ha stravolto il sistema sociale ed economico in tutto il mondo, modificando e penalizzando in particolare il settore del trasporto pubblico locale. Grazie al senso di responsabilità e la professionalità delle 10.000 persone, Atm ha reagito con tempestività al nuovo contesto, garantendo ogni giorno senza interruzione il servizio indispensabile di trasporto alla cittadinanza, adeguando progressivamente organizzazione e processi operativi per una nuova mobilità in sicurezza", hanno sottolineato dalla società di Foro Bonaparte.

Inevitabilmente, però, le casse aziendali ne hanno risentito. "Notevoli sono stati gli investimenti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre 10 milioni di euro relativi a tutti i processi di sanificazione, applicazioni tecnologiche per la gestione e il controllo dei flussi, segnaletica e assistenza ai passeggeri", hanno rimarcato da Atm, riferendosi ad esempio ai tornelli modificati per permettere di contingentare gli ingressi nelle metropolitane.

"I passeggeri trasportati nel 2020 sono stati pari a 358,1 milioni - 820,4 milioni nel 2019 - interrompendo il trend in continua crescita rilevato negli anni precedenti. A fronte del considerevole calo degli utenti, -56,4%, Atm ha continuato a offrire il servizio di trasporto percorrendo 161,3 milioni di Km/vettura, solo il -2,5% in meno rispetto al 2019", hanno evidenziato dal gruppo.

Quanto ha perso Atm col covid?

Qualche nota dolente, però, inevitabilmente c'è. "I risultati economico finanziari del gruppo risentono evidentemente degli impatti della pandemia - hanno ammesso da Atm in una nota -. Il margine operativo lordo registra 61,2 milioni di Euro, -52,4 milioni di euro rispetto al 2019, il risultato operativo risulta di euro meno 47,4 milioni, con un calo di 53,6 milioni di euro" rispetto al vecchio bilancio.

E ancora: "La perdita d'esercizio è pari a euro 64,5 milioni che verrà coperta mediante l’utilizzo delle riserve patrimoniali. Per tali effetti, il patrimonio netto del gruppo Atm risulta pari ad euro 1.149 milioni. I ricavi e gli altri proventi operativi nel 2020 sono pari a 957,9 milioni di euro - 980,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019 -. La variazione è legata principalmente alla diminuzione dei ricavi relativi ai servizi complementari al trasporto pubblico quali sosta, parcheggi, rimozione auto a seguito del calo dell’utenza e della sospensione del pagamento delle tariffe dei servizi stessi, nonché dei ricavi della pubblicità".

Il futuro, però, non è in discussione: "La capacità di Atm di assorbire impatti economico finanziari molto negativi, maturata grazie ad anni di efficiente, responsabile ed oculata gestione aziendale, ha dimostrato come il bilancio dell’azienda sia in grado di coprire le gravi perdite 2020 e possa garantire la continuità aziendale nel 2021".

E proprio con questo spirito, "Atm ha elaborato un nuovo piano strategico con orizzonte 2021-2025, ridisegnando il modello di business per affrontare il futuro post pandemico. Il piano definisce nuove iniziative di sviluppo industriale volte a generare nuove fonti di ricavo e marginalità, prevedendo un pareggio di bilancio nel 2022, e - ha concluso la società - mira ad un’offerta di servizi di mobilità integrata e sostenibile, grazie anche ad una spiccata innovazione tecnologica. Restano centrali gli investimenti per il rinnovo della flotta e in particolare per l’avanzamento del progetto full electric che prevede il passaggio ad una flotta ad impatto zero nel 2030. Complessivamente gli investimenti al 2025 saranno pari a 1,6 miliardi di Euro".