Test salivari e sorveglianza attiva: così Bollate cerca di controllare il virus nelle scuole

Terminata la fase di screening con i tamponi salivari e con i test sierologici (effettuati a tappeto in tutte le scuole elementari e medie) a Bollate, nella giornata di mercoledì 5 maggio, è iniziata la "sorveglianza sanitaria attiva" in tutti gli istituti. Significa che ogni settimana fino alla fine della scuola verranno effettuati tamponi salivari in 3 classi elementari e medie a campione delle scuole (una per ogni istituto comprensivo) al fine di monitorare settimanalmente l’andamento del virus e continuare a garantire la sicurezza nelle classi, monitorando costantemente la positività o meno di studenti e insegnanti.

"Queste 3 classi saranno delle "sentinelle" che permetteranno di fermare sul nascere eventuali focolai covid in ambito scolastico", ha spiegato il sindaco Francesco Vassallo.

L’iniziativa si inserisce nel progetto "Scuole sicure" voluto dal sindaco mentre lo screening è coordinato e condotto dall'Università degli Studi di Milano, con il team del Professor Zuccotti e delle professoresse Elena Borghi e Valentina Massa. È la prosecuzione della collaborazione intrapresa già dal mese di marzo che ha dato, ad oggi, risultati importanti che hanno permesso di isolare e mettere in quarantena alcuni studenti risultati positivi ai primi test salivari. "Il tutto — ha proseguito il Sindaco Vassallo — in un'ottica di azione preventiva che ci consente di evitare il verificarsi di nuove chiusure di interi plessi scolastici nella nostra città".

Il prossimo step del progetto

Entrato a regime il monitoraggio costante delle scuole elementari e medie, dalla prossima settimana, si inizierà lo screening di studenti e personale scolastico dei due istituti superiori di Bollate (ulteriori 2mila studenti circa) ai quali saranno somministrati, come nelle scuole precedenti, il tampone salivare e il test sierologico.

"Quello che noi auspichiamo è che questa nostra sperimentazione possa diventare un modello per le istituzioni governative e regionali in modo da programmare le future attività didattiche in modo semplice, affidabile e non invasivo", ha concluso il sindaco Vassallo.