Ricoveri in calo, altre 2.214 persone contagiate in Lombardia e ancora 41 decessi. Questi i numeri della pandemia di covid in regione al 30 aprile. L'aggiornamento con i dati ufficiali del ministero della Salute su nuovi positivi, guariti e pazienti ricoverati sarà divulgato, come di consueto, nel pomeriggio.