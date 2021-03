Bollettino Coronavirus 12 marzo a Milano e in Lombardia: oltre 1.600 positivi nel Milanese

Sono 6.262 i positivi al Covid in Lombardia riscontrati nelle ultime 24 ore, di cui 1.617 nella Città metropolitana di Milano. Il dato, come di consueto, è stato diffuso nel pomeriggio di venerdì 12 marzo. I tamponi effettuati sono stati 60.954, per un indice di positività pari al 10,27%. Le persone ricoverate in ospedale per Covid in modo non grave sono attualmente 5.909, ovvero 191 in più rispetto al dato precedente. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono 667, ovvero 22 in più. I deceduti nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati 89.

Lombardia in zona rossa da lunedì

Come già si temeva visto l'andamento pandemico, Milano e la Lombardia entrano in zona rossa da lunedì 15 marzo. Ad annunciarlo nella giornata di venerdì è stato il presidente della Regione Attilio Fontana dopo la riunione tra le regioni e il governo in vista del consiglio dei ministri per approvare il decreto con le nuove restrizioni previste.

"La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa - ha detto Fontana, intervenendo alla trasmissione Aria Pulita su Italia 7 Gold -. Ce lo dicono i dati, pur contenuti dalle scelte prese la settimana scorsa che sono servite a rallentare il virus. Mi auguro che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini perché poi spero che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non debbano più esserci limitazioni alla nostra vita".

La Regione rimarrà nella zona considerata a più alto rischio epidemico fino a domenica 28 marzo. In zona rossa come sempre vige il divieto di spostamento dalla propria abitazione, salvo che per comprovati motivi di necessità, lavoro e salute. Le scuole di ogni ordine e grado, inoltre, rimangono chiuse. Ad essere aperti solo i servizi considerati essenziali e di prima necessità: serrande abbassate quindi anche per negozi che non rientrano in questa categoria, mentre i ristoranti e i bar potranno effettuare soltato servizio d'asporto.

Vaccinazione di massa a breve, ma non c'è ancora una data

Non è ancora chiaro quando scatterà ma dovrebbe mancare poco alla campagna massiva delle vaccinazioni anticovid. "Dobbiamo vaccinare, la campagna è partita, presto se tutto va per il verso giusto - abbiamo ricevuto garanzie dal Governo che dovrebbero arrivare un numero sufficiente di vaccini - potremo iniziare una campagna massiva". Queste giovedì le parole del governatore lombardo Fontana, intervenendo all'incontro organizzato da Polis Lombardia in ricordo di Roberto Stella, il medico morto per covid nel 2020.