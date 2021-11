Bollettino covid a Milano e in Lombardia: 1.103 nuovi casi e 6 morti

L'aumento è leggero ma costante, così Anche il bollettino di venerdì 12 novembre 2021 sull'andamento del covid 19 in Lombardia restituisce un quadro a tinte fosche, in previsione dei prossimi giorni.

A fronte di 99.009 tamponi effettuati, sono 1.103 i nuovi positivi (1,1%). I tamponi fatti complessivamente sono 18.580.293. In terapia intensiva ci sono attualmente 49 pazienti, +4. I ricoverati non in terapia intensiva sono 434 (+25 rispetto a giovedì). Le persone morte con coronavirus sono state 6. I decessi raggiungono così un totale complessivo di 34.222 unità.

Milano è la provincia con più nuovi casi: 365 di cui 152 a Milano città; Bergamo: 82; Brescia: 116; Como: 50; Cremona: 40; Lecco: 27; Lodi: 32; Mantova: 47; Monza e Brianza: 102; Pavia: 44; Sondrio: 9; e Varese: 132.