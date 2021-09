Bollettino covid, i dati di martedì 14 settembre: 435 nuovi positivi in Lombardia

Il ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi all'evoluzione della pandemia da coronavirus nelle ultime 24 ore. In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 58.684 tamponi effettuati, sono 435 i nuovi positivi (0,7%).

I tamponi effettuati in regione sono stat 58.684, su un totale complessivo di 14.199.606. I nuovi casi positivi sono stati 435. In terapia intensiva risultano ricoverate 60 (-2). I ricoverati non in terapia intensiva sono 436 (+20) mentre le vittime sono state 6, per un totale complessivo: 33.962.

I nuovi casi per provincia: Milano: 121 di cui 40 a Milano città; Bergamo: 42; Brescia: 75; Como: 13; Cremona: 17; Lecco: 6; Lodi: 7; Mantova: 21; Monza e Brianza: 36; Pavia: 28; Sondrio: 8; e Varese: 31.