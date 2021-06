Bollettino coronavirus, i dati di martedì 15 giugno: le terapie intensive occupate sono solo 100

A fronte di 31.873 tamponi effettuati, sono 182 i nuovi positivi (0,5%) al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e otto i morti. Lo ha riferito la Regione nel suo bollettino quotidiano.

In terapia intensiva sono presenti attualmente 100 persone (-9), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 590 (-6). I nuovi casi per provincia sono: Milano 48 di cui 20 in città, Bergamo 5, Brescia 13, Como 11, Cremona 0, Lecco 6, Lodi 3, Mantova 7, Monza e Brianza 2, Pavia 3, Sondrio 14 e Varese 54.