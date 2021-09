Bollettino covid, i dati del 15 settembre: 628 i nuovi positivi e 6 morti

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-1). A fronte di 50.690 tamponi effettuati, sono 628 i nuovi positivi (1,2%). Il ministero della Salute ha pubblicato il bollettino del 15 settembre sull'andamento della pandemia.

I dati riguardanti la Lombardia sono ancora positivi. In regione sono stati effettuati 50.690 tamponi in 24 ore. I nuovi casi positivi sono stati 628. In terapia intensiva ci sono 59 persone (una in meno rispetto a martedì), i ricoverati non in terapia intensiva sono 435 (anche qui una in meno). I decessi sono stati 6. Il totale complessivo dei morti per covid in Lombardia è 33.968.

I nuovi casi per provincia è così diviso. Milano: 229 di cui 75 a Milano città; Bergamo: 44; Brescia: 93; Como: 23; Cremona: 26; Lecco: 16; Lodi: 18; Mantova: 26; Monza e Brianza: 48; Pavia: 46; Sondrio: 3; e Varese: 25.