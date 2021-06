Fontana ha detto che nelle terapie intensive della Regione ci sono meno di 100 malati covid

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di mercoledì 16 giugno verranno resi noti dal Ministero della Salute attraverso una nota nel tardo pomeriggio.

Qualcosa però è trapelato a margine della presentazione del Master Plan della Villa Reale di Monza al Pirellone, il governatore della Regione Attilio Fontana ha detto che i pazienti in terapia intensiva sono quota 100: "Oggi in Lombardia siamo scesi sotto i 100 letti occupati in terapia intensiva, sono infatti 92. Anche oggi si registra una riduzione dei posti occupati negli ospedali, la situazione sta andando nella direzione giusta".