Bollettino coronavirus, i dati di giovedì 17 febbraio a Milano e in Lombardia

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di giovedì 17 febbraio verranno resi noti dal Ministero della Salute attraverso una nota nel tardo pomeriggio.

L'ultimo aggiornamento di mercoledì fotografava una situazione in miglioramento. Nelle strutture sanitarie della Lombardia ci sono 1.918 malati covid: 162 in terapia intensiva, 1.756 nei reparti; praticamente 120 in meno rispetto a martedì.