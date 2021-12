Bollettino covid, i dati di sabato 18 dicembre: ricoveri in aumento

Altri 6.119 contagi, di cui 958 a MIlano, e ricoveri in salita. Questo il bollettino covid di sabato 18 dicembre a Milano e in Lombardia, divulgato, come sempre, dalla Regione in base ai dati del ministero della Salute.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore risultano 149.675, pertanto il tasso di di positività è pari al 4.08% (in lieve ascesa rispetto a venerdì quando era del 3.82 %).

Negli ospedali lombardi si registrano +30 persone nei reparti ordinari, che curano un totale di 1.223 pazienti covid, e + 7 ricoveri in terapia intensiva, dove vengono assistite 154 persone che hanno contratto la malattia. Altre 24, purtroppo, le vittime positive al virus.