Bollettino coronavirus, i dati di mercoledì 19 gennaio a Milano e in Lombardia

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di mercoledì 19 gennaio verranno resi noti dal Ministero della Salute attraverso una nota nel tardo pomeriggio.

L'ultimo aggiornamento di martedì fotografava una situazione in sostanziale peggioramento: nelle strutture sanitarie della Lombardia ci sono 3.971 malati covid, 267 in terapia intensiva (numero invariato da due giorni), 3.704 nei reparti, praticamente 55 in più rispetto a lunedì.

Nel frattempo la Regione sta cercando in tutti i modi di rimanere in zona gialla. Nei giorni scorsi ha annunciato di aver recuperato 280 posti covid in terapia intensiva. Il cuscinetto "diluisce" la percentuale di occupazione delle rianimazioni che, quindi, allontana il cambio di colore. Grazie ai nuovi posti, infatti, la percentuale di occupazione è scesa dal 17 al 14%, ben lontana da quota 20%, parametro che - insieme agli altri già sforati - farebbe scattare le ulteriori restrizioni.