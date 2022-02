Bollettino covid, 16.098 nuovi positivi in Lombardia: ricoverati in calo

Continuano a diminuire, in Lombardia, i ricoverati per covid nelle terapie intensive (-6) e nei reparti per malati non gravi (-74). A fronte di 157.969 tamponi effettuati, sono 16.098 i nuovi positivi nelle ventiquattr'ore precedenti, secondo il bollettino diramato da regione Lombardia mercoledì 2 febbraio, per un tasso di positività del 10,1%.

I ricoverati in terapia intensiva sono ora 229 mentre quelli non in terapia intensiva sono 2.970, scesi sotto la 'soglia psicologica' di tremila. Infine, purtroppo, il covid ha provocato altri cinqueanta decessi nelle ventiquattr'ore precedenti.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 4.737, di cui 1.846 a Milano città. Nelle altre province lombarde, i nuovi positivi sono 2.373 a Brescia, 1.569 a Bergamo, 1.385 a Monza-Brianza, 1.165 a Varese, 1.082 a Como, 817 a Mantova, 808 a Pavia, 637 a Cremona, 430 a Lecco, 386 a Lodi e 195 a Sondrio.