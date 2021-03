Bollettino coronavirus, i dati di martedì 2 marzo a Milano e in Lombardia

Non si ferma la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. Il bollettino con i dati di martedì 2 marzo verranno resi noti nel tardo pomeriggio dal Ministero della Salute, come di consueto.

Nel frattempo il virus è tornato a correre in quasi tutta la Regione. Nella giornata di lunedì erano state trovate 2.135 persone positive al covid a fronte di 20.571 tamponi (il rapporto era del 10,38%). Non solo: erano stati registrati 36 nuovi accessi in terapia intensiva mentre il totale dei letti di rianimazione occupati era aumentato di 15 unità rispetto a domenica. In totale erano 441 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate negli ospedali regionali. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi erano aumentati di 106 unità per un totale di 4.224; il totale dei ricoverati era aumentato di 121 unità.