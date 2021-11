Bollettino covid a Milano, i dati di martedì 2 novembre

Sono state trovate altre 213 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di martedì 2 novembre, i casi (27 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 42.619 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 0.5 %. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 139 persone che hanno contratto il coronavirus. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Adesso sono 48 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (3 in più rispetto a ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 5 unità per un totale di 293. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 341 persone affette da SarsCov2 (8 in più rispetto a lunedì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 39; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 850.923. Nella giornata di oggi non si sono registrati decessi, il bilancio (ufficiale) è rimasto fermo a quota 34162 .

Fontana: "Monitoriamo la situazione"

"Spero che i numeri ricomincino a migliorare, perché mi auguro che gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi, e che hanno dato finora degli evidenti risultati positivi, vengano premiati - ha dichiarato il governatore della Regione Attilio Fontana -. Assistiamo negli ultimi giorni a qualche piccolo innalzamento dei numeri dei contagi, che fortunatamente per la nostra regione sono poco rilevanti. Dobbiamo comunque guardarli con attenzione".

"Per questo, come sempre, invito i cittadini a completare il ciclo vaccinale, a fare la terza dose qualora si appartenga alle categorie inserite in questa fase, e agli indecisi di vaccinarsi", ha concluso.