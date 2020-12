Covid, il bollettino di mercoledì 23 dicembre: i dati di Milano e della Lombardia

Non si ferma la lotta al coronavirus in Lombardia. Il bollettino con i dati di mercoledì 23 dicembre verrà pubblicato nel tardo pomeriggio dalla protezione civile, come di consueto.

Vaccini anti-covid: il 27 dicembre le prime dosi

Le prime dosi del vaccino anti-covid saranno disponibile a partire da domenica 27 dicembre, come in tutto il resto d’Europa. Le prime fiale arriveranno al Niguarda alle 11. I primi a vaccinarsi saranno i presidenti degli ordini dei medici, i presidenti degli ordini degli infermieri, così come gli oss, e gli addetti ai servizi. Così come ci saranno dei rappresentati delle "Croci".

"Le dosi saranno collocate su automediche con le attrezzature adatte per tenere la temperatura corretta e partiranno da Niguarda. Tra i primi a vaccinarsi - rivela ancora l'assessore - ci saranno il prof. Galli, prof. Zangrillo, prof. Rizzardini, prof. Pesenti, Sergio Harari, Annalisa Malara, Achille Linneo Clerici, a Varese prof. Grossi, a Pavia Raffaele Bruno, a Milano Carlo Signorelli".