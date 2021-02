Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia: i dati di giovedì 25 febbraio

Non si ferma la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. Il bollettino con i dati di giovedì 25 febbraio verranno resi noti nel tardo pomeriggio dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino giornaliero.

Gli ultimi dati, tuttavia, non sono incoraggianti: a Milano l'Rt dei contagi è salito a 1,16, come reso noto da Walter Bergamaschi, direttore generale dell'Ats Milano Metropolitana. Il dato è oltre la soglia critica - e psicologica - di 1, quella che, secondo le norme del governo, farebbe scattare la zona arancione. Nel frattempo, come si sa, è cambiata la strategia di contenimento, anche per l'affacciarsi e il diffondersi delle varianti del virus, prima tra tutte quella inglese.

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale in Lombardia. In totale sono state iniettate 620.949 dosi (su 858.700 disponibili, il rapporto è del 72.31 %), stando a quanto è possibile verificare sul sito apposito creato dal ministero della Salute (dati aggiornati alle 08:01 di giovedì 25 febbraio). Tra i vaccinati 414.691 sono donne e 206.258 uomini. La fascia d'età maggiormente coperta è quella tra i 50 e i 59 anni, con 154.033 'pazienti' sul totale. Seguono le fasce tra i 40-49 (117.442), 30-39 (92-021) e 60-69 (75.839). Sui 620.949 vaccinati, ben 356.109 sono operatori sanitari, 161.330 sono personale non sanitario e 67.758 ospiti delle Rsa. Gli anziani over 80, invece, sono 29.708, 5.915 i membri delle forze armate.