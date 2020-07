Bollettino coronavirus: i dati di sabato 25 luglio: a Milano altre 25 persone contagiate

Non si ferma la lotta al coronavirus a Milano. In tutta la città metropolitana, nella giornata di sabato 25 luglio, sono state trovate 25 persone positive al virus, 12 nella sola metropoli. In tutta la Regione, a fronte di 10.725 tamponi, sono 79 le nuove persone risultate contagiate dal virus arrivato dalla Cina, di queste 30 a seguito di test sierologico e 18 "debolmente positive".

La situazione negli ospedali è più o meno stabile: i ricoverati nelle strutture lombarde sono 161; 13 di questi si trovano nelle terapie intensive (quattro in meno rispetto a ieri) mentre nei reparti ci sono 148 pazienti (quattro in più rispetto a venerdì). Nella giornata di sabato non si è registrato nessun nuovo decesso.

La provincia che ha fatto registrare più casi è quella di Milano (25), segue Bergamo (19). Brescia (16), Mantova (7), Lecco e Varese (3), Monza e Lodi (2) mentre non si è registrato nessun caso a Pavia e a Sondrio.