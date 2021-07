Bollettino coronavirus, i dati di lunedì 26 luglio: ospedali stabili e un decesso

Ospedali stabili, un altro decesso e il 2% di positivi sul totale dei testati. Questa la diapositiva della situazione pandemica che emerge dal bollettino di lunedì 26 luglio, quando in Lombardia sono stati individuati 177 nuovi positivi su 8.606 tamponi.

Nelle ultime 24 ore gli ospedali lombardi hanno registrato due pazienti covid in più, uno in terapia intensiva, dove in totale vengono curati in 28, e uno nei reparti ordinari, dove ne sono ricoverati 151. Dei 177 nuovi contagi, 66 sono stati registrati a Milano, di cui 42 in città.

Negli ultimi giorni, comunque, i casi sono aumentati in modo esponenziale: da circa una settimana in Lombardia vengono trovate quotidianamente 400 persone positive al covid, un dato enormemente superiore a inizio luglio quando il dato gravitava attorno a quota 100.

L'ultimo aggiornamento di domenica fotografava una situazione sostanzialmente stazionaria sul fronte degli ospedali: nelle strutture sanitarie della Lombardia ci sono 177 malati covid, 27 in terapia intensiva, 150 nei reparti, praticamente due in meno rispetto a sabato ma del tutto simile a quello di inizio mese.