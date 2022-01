Bollettino coronavirus, i dati di lunedì 3 gennaio a Milano e in Lombardia

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di lunedì 3 gennaio verranno resi noti dal Ministero della Salute attraverso una nota nel tardo pomeriggio.

L'ultimo aggiornamento di domenica fotografava una situazione in peggioramento: stando all'ultimo bollettino nelle strutture sanitarie della Lombardia ci sono 2.268 malati covid, 216 in terapia intensiva, 2.052 nei reparti, praticamente 101 in più rispetto al primo giorno del 2022.

Durante il secondo giorno dell'anno sono state trovate oltre 10mila persone positive al covid (circa 26mila in meno rispetto al 31 dicembre) ma il calo è dovuto al minor numero di tamponi prelevati e processati.