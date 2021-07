Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia: 678 nuovi casi di covid

L'Italia è ormai in piena quarta ondata della pandemia da covid-19. Il bollettino di venerdì 30 luglio - relativo alla Regione Lombardia - non è così negativo, soprattutto dal punto di vista delle nuove ospedalizzazioni. Diminuiscono, infatti, i ricoverati nelle terapie intensive (-4).

A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i nuovi positivi (1,8%). Se in terapia intensiva ci sono quattro pazienti in meno, 26 in totale, i ricoverati non in terapia intensiva aumentano di cinque unità: 211. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, il totale complessivo dei morti in Lombardia sale a 33.823.

I nuovi casi per provincia sono così divisi. Milano: 231 di cui 102 a Milano città; Bergamo: 31; Brescia: 53; Como: 36; Cremona: 28; Lecco: 6; Lodi: 10; Mantova: 35; Monza e Brianza: 55; Pavia: 24; Sondrio: 9; e Varese: 116.

Il covid in Italia

In Italia l'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni è stato confermato dai dati del monitoraggio settimanale Iss: l'indice Rt è salito a 1.57, con la variante Delta che è diventata predominante nel nostro Paese, superando l'Alfa. Un trend preoccupante, come sottolineato da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: "La mappa dell'Europa mostra sostanzialmente più Paesi che cominciano a cambiare colore: dal verde, una situazione contenuta, ad arancione e al rosso. Dalle curve vediamo che l'infezione e l'incidenza cresce in molti Paesi e anche nel contesto italiano sta crescendo, c'è una ricrescita in Italia. In tutte le Regioni, confrontando due periodi a 15 giorni, c'è una ricrescita dei nuovi casi e anche il colore dell'Italia si scurisce".