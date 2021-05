Bollettino coronavirus, i dati di martedì 4 maggio a Milano e in Lombardia

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di martedì 4 maggio verranno resi noti dal Ministero della Salute attraverso una nota nel tardo pomeriggio.

L'ultimo aggiornamento di lunedì fotografava una situazione in leggero miglioramento: nelle strutture sanitarie della Lombardia ci sono 3750 malati covid, 535 in terapia intensiva, 3215 nei reparti, praticamente -82 in meno rispetto a domenica .