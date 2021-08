Bollettino covid a Milano e in Lombardia di venerdì 6 agosto, crescono ricoverati in intensiva

Scende il tasso di positività in Lombardia, che misura il rapporto tra i nuovi positivi al covid e i tamponi effettuati. I nuovi positivi, nelle ultime ventiquattr'ore, secondo il consueto bollettino del pomeriggio di venerdì 6 agosto, sono 664, a fronte di 39.651 tamponi. Il tasso di positività è dunque dell'1,6 per cento. Nella città metropolitana di Milano sono stati trovati 195 nuovi positivi di cui 87 a Milano città. Tra le altre province lombarde, si segnalano 94 nuovi positivi a Varese e 73 a Brescia.

In terapia intensiva sono ora ricoverate 35 persone, quattro in più di giovedì. Mentre scendono a 248 (sei in meno) le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali lombardi. Infine, purtroppo, un'altra persona è deceduta per covid in Lombardia, portando il totale a 33.836.

La campagna vaccinale in Lombardia

La Lombardia punta ad effettuare 304.294 somministrazioni di vaccino anti covid 19 dal 5 agosto fino all'8 agosto. Il dato emerge dal report dell’assessorato al Welfare che stima l’andamento delle prime e seconde somministrazioni fino a domenica. In agenda ci sono 170.232 prime dosi e 134.198 richiami. Solo Ats Milano somministrerà 99.002 vaccini ai cittadini nell’arco dei quattro giorni.

Se le previsioni dovessero essere rispettate, il giorno con più dosi somministrate sarà proprio giovedì 5 agosto con oltre 87mila vaccini fatti in regione (27mila solo da Ats Milano). Di vaccini se ne conteranno poi 82mila venerdì, 77mila sabato e 57mila domenica. Nei primi giorni della settimana, invece, sono state contabilizzate 84mila vaccinazioni lunedì, 86mila martedì e 90.329 mercoledì 4 agosto. In totale l’obiettivo è quindi toccare quota 565mila dosi somministrate nell’intera prima settimana di agosto.

Giovedì 26 agosto e sabato 4 settembre saranno posizionate a Lodi unità vaccinali mobili finalizzate al recupero di soggetti over 60 non ancora vaccinati o prenotati (circa 1.700 persone) e per la promozione alla vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 19 anni. L'unità mobile verrà collocata sotto i portici del Municipio di Lodi, area confinante con piazza della Vittoria e piazza Mercato. L'iniziativa avrà luogo in coincidenza con le giornate di mercato. In accordo con le autorità locali, l'attività vaccinale è programmata giovedì 26 agosto dalle ore 9 alle 15 e sabato 4 settembre dalle 9 alle 17.