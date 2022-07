Bollettino covid oggi, 7 luglio: + 13.595 contagi in Lombardia e 4.610 a Milano

13.595 nuovi positivi in Lombardia, il 25,7% dei testati (i tamponi sono stati 52.770 nelle ultime 24 ore). Questi i numeri del bollettino covid di oggi, giovedì 7 luglio, divulgato da Palazzo Lombardia. Tra Milano e hinterland i nuovi contagi sono 4.610, di cui 1.863 in città.

Tra mercoledì e giovedì diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive lombarde, che sono tre in meno, per un totale di 26. Aumentano invece di 44 quelli nei reparti ordinari degli ospedali regionali, dove vengono curati in tutto 1.215 pazienti covid. Ancora altri 17 i decessi associati al virus, che dall'inizio della pandemia sono, almeno, 40.915.