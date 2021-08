Bollettino covid a Milano e in Lombardia: 637 nuovi positivi al coronavirus

Il nuovo bollettino sul coronavirus del ministero della Salute di domenica 8 agosto 2021 racconta di 5.735 nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione. Da sabato sono stati registrati altri 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.511 tamponi con un tasso positività che sale al 2,8%. Da sabato sono 299 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più con 24 ingressi in 24 ore.

In Lombardia si sono registrati 637 nuovi casi. Il bollettino lombardo riporta un morto, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall'esplosione del covid in Itaila. I tamponi effettuati sono 36.111 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'1,7%. Ancora stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 35, mentre i dimessi/guariti sono 138.