Bollettino covid di domenica 30 gennaio: in Lombardia quasi 15 mila nuovi positivi

Sono 14.558 i nuovi positivi al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime ventiquattr'ore, secondo il bollettino diffuso, come al solito, nel pomeriggio di domenica 30 gennaio 2022. I tamponi effettuati sono stati 147.338, pertanto il tasso di positività è sceso al 9,8%, per la prima volta sotto il 10% da tanto tempo. In calo anche i ricoveri nei reparti non intensivi: sono ora 68 in meno, per un totale di 3.004. Stabili invece i ricoveri in terapia intensiva (254). Purtroppo, infine, si registrano nella giornata di sabato 62 decessi a causa del covid.

Nella città metropolitana di Milano sono stati registrati 4.015 nuovi contagi da covid. Nelle altre province lombarde, a Brescia 2.158, a Bergamo 1.489, a Varese 1.243. a Monza 1.108, a Cono 877, a Mantova 824, a Pavia 723, a Cremona 576, a Lecco 457, a Lodi 319 e a Sondrio 277.

Vaccini ai bambini, è open day

Sono state 4.298 le somministrazioni di vaccino anti covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 nel territorio di Ats Milano (città metropolitana di Milano e provincia di Lodi). Lo rende noto l'assessorato al welfare di Regione Lombardia. Di queste, 2.080 erano prime dosi e 2.218 seconde dosi. Undiici i centri vaccinali del territorio 'dedicati' anche ai più piccoli: a Milano città, il centro Humanitas in via Sardegna e Fiera Milano City in viale Scarampo.

In tutta la regione, le somministrazioni ai 5-11enni sono state 13.024, di cui 6.587 prime dosi e 6.437 seconde dosi. Ma era anche la prima giornata del weekend di open day in 28 centri vaccinali, proprio per i 5-11enni che potevano accedere anche senza prenotazione (e, in un caso su dieci, sono stati vaccinati anche i genitori). Senza prenotazione sono state somministrate 9.397 dosi di vaccino anti covid ai 5-11enni, di cui 4.390 prime dosi e 5.007 seconde dosi. A Milano era disponibile l'hub vaccinale di Fiera Milano City, dove, senza prenotazione, sono state somministrate 2.391 dosi di vaccino, di cui 797 prime dosi e 1.594 seconde dosi.