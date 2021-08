Bollettino covid: calano i positivi in Lombardia, nessun morto nelle ultime 24 ore

Sono 522 i nuovi casi di positività al covid in Lombardia nelle ultime ventiquatrr'ore, secondo il bollettino diramato nel pomeriggio di domenica primo agosto, come di consueto, dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. I tamponi eseguiti sono stati 29.726. Un dato migliore rispetto a quello di sabato, che fa scendere il tasso di positività all'1,75 per cento contro il precedente 1,97 per cento. Nella Città metropolitana di Milano, i nuovi positivi al covid sono 183.

E da sabato non si sono registrati in Lombardia nuovi decessi per covid. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia, in Regione, resta di 33.827 persone. Aumenta il numero delle persone ricoverate: nei reparti covid ordinari sono 208, due più di sabato, così come due in più nelle terapie intensive: ora i pazienti ricoverati sono 27.