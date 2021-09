Bollettino covid, in Lombardia 765 nuovi positivi: l'uno per cento dei tamponi

Quasi stabile il numero delle persone ricoverate negli ospedali per covid

Come di consueto, le autorità sanitarie hanno diramato il bollettino con i dati del giorno riguardanti la pandemia covid. Secondo quanto reso noto, nelle ultime ventiquattr'ore i nuovi positivi in Lombardia sono 765 su 74.638 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1,02 per cento.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 287. Nelle altre province lombarde i dati sono i seguenti: Brescia 90, Varese 54, Monza e Brianza 83, Como 36, Bergamo 58, Pavia 44, Mantova 40, Cremona 10, Lecco 17, Lodi 10, Sondrio 8.

Le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali lombardi sono 438, undici in più rispetto al giorno prima. Due in meno invece le persone nei reparti intensivi: ora sono 57. Infine, purtroppo vi sono stati due decessi per covid nelle ultime ventiquattr'ore.