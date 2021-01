Bollettino Coronavirus: i dati di sabato 2 gennaio 2021 a Milano e in Lombardia

La lotta al Coronavirus non si ferma. In attesa dei dati d sabato 2 gennaio, come di consueto diffusi dalla Protezione Civile nel tardo pomeriggio, vanno registrati i miglioramenti del primo giorno del 2021, con poco più di tremila casi positivi in Lombardia e un rapporto del 12% tra nuovi positivi e tamponi effettuati. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 800 persone positive al virus.

Le persone che si sono negativizzate fra il 31 dicembre e l'1 gennaio sono state 2.287 portando a quasi 400 mila i lombardi guariti dal Covid dall'inizio della pandemia.

Covid Lombardia, a rischio la zona gialla?

E' però a rischio la permanenza della Lombardia in zona gialla dal 7 gennaio, giorno della ripartenza dopo le misure più restrittive del periodo natalizio. Si attende il 5 gennaio per la decisione finale, dopo l'analisi del comitato tecnico scientifico nazionale.

A causa dell'indice Rt pari a 1, La Lombardia potrebbe ricominciare in zona arancione. Alcuni numeri fanno comunque sperare: diminuiscono i morti per Covid e anche i ricoveri in ospedale. Ma il report del 30 dicembre, l'ultimo effettuato dal comitato tecnico-scientifico, indica per la Lombardia (come per il Veneto e Trento) una probabilità superiore al 50% di entrare in "soglia critica di occupazione" per i posti letto in terapia intensiva entro trenta giorni: questo potrebbe portare a una linea maggiormente prudenziale, rappresentata dalla zona arancione“.