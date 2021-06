Bollettino coronavirus del 2 giugno, a Milano e in Lombardia calano ancora i ricoverati

Sono 519 i nuovi casi di positività al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 149 nella Città metropolitana di Milano. I tamponi eseguiti in Lombardia sono stati, in un giorno, 40.748, per un tasso di positività dell'1,27%.

Lo rende noto il Ministero della Salute, come di consueto, nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno. I dimessi e/o guariti sono quasi 10 mila, per l'esattezza 9.898. Nelle ultime 24 ore, inoltre, 10 persone in Lombardia sono decedute a causa del covid. Il totale dall'inizio della pandemia è ora di 33.630 persone.

Restano ancora ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali della Lombardia 207 persone (13 in meno in una sola giornata) mentre i pazienti positivi al covid ancora ospedalizzati sono 980, 93 in meno rispetto a martedì 1 giugno.

Dalla sera del 2 giugno prenotazioni per tutti

In Lombardia, dalle 23 del 2 giugno, tutti i cittadini di almeno 12 anni possono prenotare il vaccino anti covid. Il "via libera" anche ai 12-16enni è arrivato nei giorni scorsi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale covid. In precedenza la Lombardia aveva già stabilito l'apertura delle prenotazioni del vaccino per i 16-29enni a partire proprio dal 2 giugno. Per prenotare il vaccino si seguono le procedure usuali (call center, portale web e così via). I minorenni saranno vaccinati negli stessi hub previsti per gli adulti e verranno accompagnati da un genitore o tutore che firmerà il consenso informato. Ai 12-18enni sarà somministrato Pfizer, unico vaccino autorizzato dall'Ema e dall'Aifa per questa fascia d'età.

Il 2 giugno è stato anche il giorno del vaccino per Chiara Ferragni. L'imprenditrice milanese ha pubblicato un post e alcune "stories" su Instagram per invitare tutti ad aderire alla campagna di vaccinazione, affermando di essere «emozionata» che sia finalmente arrivato il momento del vaccino anche per lei.