Bollettino Coronavirus Milano e Lombardia: i dati di sabato 20 marzo 2021

I nuovi dati sull'epidemia Coronavirus sono diffusi nel pomeriggio.

AstraZeneca, vaccinazioni riprese a pieno ritmo

Aumenta il ritmo delle vaccinazini anti Covid con AstraZeneca, anche a Milano, per recuperare il tempo perso a causa dello stop precauzionale di qualche giorno dettato dal governo italiano. Come si sa, l'Ema, Agenzia europea del farmaco, ha dato il definitivo via libera ritenendo che "i benefici siano superiori ai rischi". Così la macchina delle vaccinazioni è ripartita. In Lombardia, già da venerdì 19.

E, dai primi riscontri al Policlinico, in Fiera e al Museo della Scienza, ma anche alla Fabbrica del Vapore e negli altri hub vaccinali della città, c'è da essere ottimisti: a rinunciare al vaccino sono stati molti di meno rispetto a quelli che ci si attendeva. In alcuni casi si sono presentate anche persone il cui appuntamento era "saltato" durante le giornate di stop.