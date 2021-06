Bollettino covid Milano e Lombardia: ricoveri ancora in calo

Ricoveri ancora in calo, anche nelle terapie intensive. Questa l'aggiornamento di mercoledì 23 giugno sull'andamento della pandemia in Regione, dove a fronte di 32.980 tamponi effettuati, sono 131 i nuovi positivi (lo 0,3%).

I reparti nelle ultime 24 ore hanno visto -39 pazienti; mentre le terapie intesive un ricoverato in meno. Aumentano di due unità rispetto a martedì i decessi, che in totale sono altri 3. A Milano sono stati riscontrati 50 nuovi contagi, di cui 25 in città.