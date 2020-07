Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia: i dati di giovedì 30 luglio

Prosegue la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati di giovedì 30 luglio verranno divulgati nel pomeriggio dal Pirellone.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Secondo il bollettino di mercoledì 29 luglio gli ospedali della Lombardia stanno curando 167 pazienti affetti da coronavirus; di questi 13 si trovano in terapia intensiva e 154 nei reparti. In 24 ore sono stati scoperti 46 casi: 18 debolmente positivi, 7 a seguito di test sierologico. A Milano sono stati trovati sei casi, 13 in tutta la città metropolitana.

Da lunedì 27 agosto a oggi la cifra dei morti ufficiali per coronavirus è salita solo un giorno — martedì — quando è stato registrato un decesso. I morti (ufficiali) sono arrivati a quota 16.802.